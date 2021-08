Kalender og ry sikrer stjernebesat cykelløb

Efter den fælles guldtriumf i Tokyo kæmper Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen for hver sit mandskab på de danske landeveje.

Mørkøv skal formentlig servicere sommerens firedobbelte etapevinder i Tour de France, Mark Cavendish, som ventes at spurte om sejre mod hurtige folk som Dylan Groenewegen og europamester Giacomo Nizzolo.

Og som det nok største scoop i løbet er deres 21-årige holdkammerat Remco Evenepoel sat i scene til at kæmpe med om den samlede sejr med danske A-navne som Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen.

At løbet i år kan præsentere et af sine stærkeste felter nogensinde, er frugten af etapeløbets eget arbejde, mener Kragh.

- Løbet har et godt omdømme. Der er gode hoteller og gode etaper. Det er gode veje, fede ruter, og den slags rygtes selvfølgelig blandt hold og ryttere. Når du bliver ved med at lave gode cykelløb år efter år, er der flere og flere hold, der er interesserede i at køre det, siger han.

PostNord Danmark Rundt, der blev aflyst i 2020 på grund af coronaudfordringer, er en del af Den Internationale Cykelunions (UCI) ProSeries. Sportens næstøverste kategori.

På højeste niveau køres der to cykelløb i denne uge. Mandag begyndte Polen Rundt, og på lørdag, når sidste etape af det danske løb køres, går Vuelta a España i gang.

På trods af den hårde konkurrence ser Kragh tidspunktet som en fordel for den danske rundtur.

- Folk skal forberede sig til VM og Benelux Tour. Det er et godt forberedelsesløb, og det er også et fedt løb at køre, siger DSM-rytteren.

Samtidig er det nemmere at få holdene til at prioritere løbet, når toppen af cykelverdenen er spækket med danskere, påpeger løbsdirektør Frank Hyldgaard.

- Så vi trækker selvfølgelig også i de tråde, vi kan ad den vej, for at de prioriterer PostNord Danmark Rundt.

- Det kan ikke ændre noget radikalt, men det er altid godt at have en god dialog med de rigtige personer, siger han.

Skal Søren Kragh Andersen gøre sig forhåbninger om at løbe med det hele, gør han nok klogt i at holde skarpt øje med Evenepoel.

Belgieren, der kører sammen med Mørkøv og Cavendish på Quick-Step, er på vej tilbage mod sit topniveau efter et slemt styrt i Lombardiet Rundt for et år siden.

Et styrt ud over en bro truede hans karriere, men i maj fik han endelig comeback i Giro d'Italia. Her viste han gode takter, før han måtte udgå, og siden vandt stortalentet også Belgium Tour.

Selv håber han bare på at lære af PostNord Danmark Rundt.

- Jeg kommer uden forventninger. Jeg ser det som en ny form for løb for mig. Det er et fladt løb med meget vind.

- Den vigtigste årsag til, at jeg er her, er, at jeg skal lære at køre i vifte (formation i forbindelse med sidevind, red.) og kæmpe for positioner i de vigtige dele af løbet, siger han.

783,3 kilometer skal tilbagelægges, før løbet slutter lørdag på Frederiksberg.