Kæk Sviatchenko om rygter: For vigtig for FC Midtjylland

Før fredagens superligakamp mod Vejle var Claus Steinlein, FCMs administrerende direktør, dog ude og afkræfte, at Erik Sviatchenko skulle være på vej til tyrkisk fodbold.

Hovedpersonen tager rygterne med et smil og en kæk bemærkning.

- Siger han det? Jeg har sagt, at han skal passe på, når jeg spiller sådan her. Det skal vi have snakket med ham om.

Erik Sviatchenko er ikke afvisende over for et nyt udlandseventyr, da han selv mener, at hans præstationer berettiger ham et nyt skifte.

- Jeg har spillet på et vanvittigt højt niveau, siden jeg er kommet hjem til FC Midtjylland, og så er det naturligt, at der kommer en masse interesse. Vi må se, hvad der sker.

Flere af FC Midtjyllands profiler, heriblandt forsvarskollegaen Alexander Scholz, er skiftet væk fra klubben. Men det tager kaptajnen ikke så tungt.

- Jeg må jo være for vigtig for FC Midtjylland, fortæller Erik Sviatchenko.

Cheftræner Bo Henriksen er derimod ikke meget for at skulle undvære ulvekaptajnen.

- Jeg har sagt til Claus Steinlein og de andre, at hvis de sælger ham, så hopper jeg ud fra Lillebæltsbroen, for det ville være fuldstændig vanvittigt.

- Han er vores styrmand, og han er vigtig for os. Han har spillet bedre på et rigtig højt niveau, og det er rigtig fedt at se, fortæller Bo Henriksen

Fredag aften var Erik Sviatchenko med til at besejre Vejle med 4-1, hvor han selv scorede et flot hovedstødsmål.