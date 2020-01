Kadrii skifter til saudiarabisk klub: OB får en god pris

Den saudiarabiske klub Al Fateh henter OB-topscorer Bashkim Kadrii på en kontrakt på to og et halvt år.

Angriberen Bashkim Kadrii er som ventet fortid i den fynske superligaklub, OB.

Mandag aften er Kadrii blevet præsenteret som ny spiller i den saudiarabiske klub Al Fateh.

Det oplyser klubben på Twitter sammen med en video indeholdende en kavalkade med Kadriis mål for OB.

Ifølge Al Fateh strækker kontrakten sig over to og et halvt år og altså frem til sommeren 2022.

Al Fateh ligger efter 15 spillerunder i den saudiarabiske 1. division tredjesidst lige under nedrykningsstregen.

Senere mandag aften bekræftede OB handlen, og Kadrii satte ord på skiftet.

Den 28-årige angriber er glad for, at han var med til at opleve en positiv udvikling i OB.

- Det er virkelig en klub i fremgang, og jeg har været en del af et rigtigt godt hold. Derfor kan jeg også foretage dette skifte med ro i sindet, for der er en del andre, der kan tage over.

- Klubben får også en god pris for mig, så på den måde passer tingene sammen, siger Kadrii til OB's hjemmeside.

Han forlod også OB i 2014. Dengang var det til fordel for FC København. Nu går turen til udlandet for første gang ud over et kort lejeophold i USA i 2017.

- Nu får jeg chancen for at udleve en drøm om at spille i udlandet, og jeg glæder mig helt vildt til den nye udfordring, jeg står overfor, siger Kadrii.

Tidligere mandag oplyste OB, at Kadrii ikke rejste med resten af truppen på træningslejr i Tyrkiet, fordi han havde fået lov til at "afsøge nye muligheder, inden transfervinduet lukker".

Kadrii scorede ti superligamål for OB i efteråret og ligger dermed nummer tre på ligaens topscorerliste.