KIF-træner: Jeg er træt af at skuffe publikum

Fredag aften måtte KIF Kolding-mandskabet skuffe de op mod 4000 tilskuere, der var mødt op i Sydbank Arena i Kolding for at se holdet spille den første skæbnekamp mod TM Tønder om en plads i ligaen i den kommende sæson.

Kolding tabte med 23-25, og træner Lars Rasmussen var især træt af, at han ikke kunne give hjemmeholdets publikum en god oplevelse.

- Jeg er så pisse træt af at skulle skuffe dette fantastiske hjemmebanepublikum. Jeg er så træt af, at man ikke kan få den her succesoplevelse, som jeg synes, at alle efterhånden fortjener.

- Drengene arbejder hårdt, og jeg kan ikke sætte en finger på deres arbejdsindsats overhovedet, siger Lars Rasmussen til TV2 Sport.

Kolding og Tønder spiller bedst af tre kampe. I den næste kamp i Tønder på tirsdag kræver det en Kolding-sejr, hvis ikke traditionsklubben skal en tur i 1. division i næste sæson.

Vinder Kolding derimod tirsdagens opgør, skal den tredje og afgørende kamp igen spilles på hjemmebane.

Og det håber Kolding-playmakeren Jens Svane i den grad.

- Vi er vanvittigt stolte over, at vi kan mønstre, at der kommer så mange. Nu skal vi give dem en tredje kamp, så de har mulighed for at se mere håndbold, og så skal de have en sæson mere i ligaen, siger han til TV2 Sport.

Skulle det ske, at Kolding rykker ned, vil det være første gang, at klubben ikke er at finde i den bedste danske række, siden den første gang kom i ligaen i 1984.

Kolding har vundet 14 mesterskaber, og det er flere end nogen anden klub i dansk håndbold. Holdet vandt senest mesterskabet i 2015, da klubben hed KIF Kolding København.