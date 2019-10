KIF kommer på tavlen på Mors med sæsonens første sejr

Sejren betyder også, at KIF bevæger sig væk fra sidstepladsen og overlader denne til Nordsjælland, der har to point for seks kampe. KIF er noteret for tre point.

Tidligt i opgøret fornemmede man, at der lå to point og ventede for KIF. Chris Jørgensen sørgede for 7-3 efter ti minutter, og otte minutter senere udbyggede Andreas Flodman til 11-6 fra fløjen.

Mors-Thy fik dog reduceret og bragte fornyet spænding ind i anden halvleg.

Her kom KIF dog igen bedst i gang, og det begyndte for alvor at ligne en KIF-sejr, da Flodman efter ti minutter bragte sig hold på 21-15.

Han kom op på syv scoringer og blev dermed delt topscorer i kampen sammen med holdkammeraterne Chris Jørgensen og Alexander Morsten.

Sammen sørgede de for, at hjemmeholdet aldrig kom i nærheden af point.

Det var Mors-Thys tredje nederlag i træk. Holdet har fire point på 11.-pladsen.