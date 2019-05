KIF Kolding taber første kamp om overlevelse

Fredag tabte traditionsklubben hjemme den første af potentielt tre kampe mod TM Tønder fra 1. division om en plads i landets bedste række, da det blev til et nederlag på 23-25.

KIF Kolding kom skidt fra start i kampen om ikke blot at overleve i Herre Håndbold Ligaen, men måske også som håndboldklub i det hele taget.

Dermed har KIF Kolding ryggen mod muren, når der tirsdag bliver spillet returkamp.

KIF-direktør Christian Phillip havde op til fredagens kamp sået tvivl om klubbens chancer for at holde sig i live, hvis det skulle ende med nedrykning efter 33 år i ligaen, på grund af en skrantende økonomi.

Det var derfor et presset KIF-hold, der gik på banen mod TM Tønder.

KIF fik en skidt start og var allerede bagud med fire mål efter det første kvarter. Her var sønderjyderne på fem minutter gået fra 7-5 til 10-6.

Det fik hjemmeholdet til at tage en timeout, men KIF havde nok håbet på at få mere ud af spilstoppet. Det lykkedes således ikke at komme tættere på TM Tønder, der ved pausen stadig var foran med fire mål ved stillingen 16-12.

Turen i omklædningsrummet virkede dog til at have gavnet KIF. Langsomt, men sikkert begyndte holdet således at nærme sig TM Tønder.

Med et kvarter tilbage var forskellen nede på to mål. Fem minutter senere stod der 21-21, og så var der lagt op til en spændende afslutning.

TM Tønder svarede tilbage ved at bringe sig foran 23-21, og så havde KIF igen noget at indhente. Herefter fulgte fire minutter uden scoringer, inden hjemmeholdet med lidt over tre minutter tilbage reducerede til 22-23.

Med et minut tilbage gjorde Tønder det svært for Kolding, da sønderjyderne scorede til 24-22 på et straffekast. Med 15 sekunder tilbage blev det også 25-22, og så betød det ikke så meget, at KIF fik bolden i mål en enkelt gang mere.

Tønders Lasse Nikolajsen blev kampens topscorer med otte træffere.