KIF Kolding spolerer Sønderjyskes perfekte sæsonstart

Sejren er Koldings anden i sæsonen, så klubben nu har fire point på kontoen efter fire kampe. Sønderjyske har seks.

Mens KIF Kolding altså vandt mandag, så det tidligt i kampen ud til, at Sønderjyske var på vej mod endnu en sejr. Efter fem minutter var gæsterne foran 5-1.

Men KIF kæmpede sig langsomt i gang, og da uret i Sydbank Arena rundede ti minutter, stod der 7-7. Der skulle dog gå yderligere ti minutter, før hjemmeholdet begyndte at trække fra.

10-9 blev til pausestillingen 15-10 i Koldings favør, og så var der for alvor lagt op til en overraskende hjemmesejr.

KIF Kolding holdt altså stand efter pausen, omend Sønderjyske nærmede sig et comeback mod slutningen.

Jan Pytlicks tropper fik forskellen ned på to mål med ti minutter tilbage af opgøret, men selv om sønderjyderne flere gange havde mulighed for at komme endnu nærmere, lykkedes det først med under et minut tilbage.

Det udløste en Kolding-timeout. Hjemmeholdet fik sat et angreb op, og med to sekunder igen sendte Andreas Flodman bolden i mål til slutresultatet.