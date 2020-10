KIF Kolding ordner bundprop og rykker op i slutspilsfelt

Sejren hjælper KIF Kolding op på ligaens yderste slutspilsplads, ottendepladsen.

Efter lidt startproblemer med at lave mål fik Ringsted vundet overtaget i sidste halvdel af første halvleg. Hjemmeholdet dummede sig dog et par gange ved at lade KIF score i et tomt mål, men Ringsted kunne trods alt stadig gå til pausen foran 13-12.

Samtidig havde hjemmeholdet også fordel af, at KIF-bagspilleren Thomas Boilesen havde fået et direkte rødt kort i første halvlegs slutfase.

Ringsted opretholdt føringen i begyndelsen af anden halvleg, men så tippede opgøret, da hjemmeholdet pludselig måtte spille næsten ti minutter uden at score.

Den scoringspause udnyttede Kolding til at bringe sig i front med 20-17.

Hjemmeholdet blev dog inviteret ind i kampen igen og fik et angreb til at udligne med halvandet minut tilbage, men det endte som så ofte før for Ringsted, der blot har et enkelt point efter ti kampe.