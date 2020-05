KIF Kolding øjner håb før skæbnedag

Bestyrelsen og direktøren ønsker at trække sig på grund af økonomiske problemer, så på dagsordenen står valg af nye ledere, men også en eventuel godkendelse af planer for klubbens fortsatte drift er i spil.

Det oplyser afgående formand Brian Stein i en mail til Ritzau.

- Vi arbejder på en aktieemission, som kan danne grundlag for en solid bund i to år, og vi har en foreløbig plan for næste trin i KIF, lyder det fra Brian Stein.

Han ønsker dog ikke at give interview om sagen før efter generalforsamlingen.

På forhånd har bestyrelsesmedlemmerne tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte som sponsorer. Og torsdag skrev JydskeVestkysten, at redningsplanen ifølge avisens oplysninger baserer sig på aktiesalg for ti millioner kroner.

Klubledelsen meldte i midten af maj ud, at det var KIF-bestyrelsens opfattelse, at man på grund af coronakrisen inden ligastart ikke ville være i stand til at fremskaffe de økonomiske sponsormidler, der skal til for at drive klubben i den første halvdel af den kommende sæson.

En af hovedårsagerne til bestyrelsens ønske om at gå af var derfor kuldsejlede lønforhandlinger med spillertruppen om en lønnedgang fra 1. juli og et halvt år frem.

Spillerne erklærede sig villige til at gå ned i løn, men slet ikke så meget, som klubben mente det nødvendigt.

Ifølge spillernes fagforening, Håndbold Spiller Foreningen, foreslog klubben, at spillerne skulle give afkald på 40 procent af lønnen.

Fagforeningen anklagede samtidig klubledelsen for at bruge coronakrisen til at dække over en i forvejen ramponeret økonomi.

KIF Kolding er blandt de mest succesfulde klubber i dansk håndbold og har rekorden for flest mesterskaber. 14 af slagsen er det blevet til. Det seneste i 2015.