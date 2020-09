KIF Kolding er klar til ny sæson trods økonomisk usikkerhed

I maj erklærede KIF Kolding, at man skulle finde mellem fem og seks millioner kroner forud for den nye sæson.

Det gjorde den oven på en turbulent tid, hvor den daværende bestyrelse gik af, efter at den ikke lykkedes med at få økonomien til at hænge sammen til den kommende sæson.

En ny bestyrelse blev valgt, og en ny økonomisk strategi skulle stables på benene. Det er den nu blevet.

- Vi arbejder på at skabe et længerevarende stabilt grundlag for klubben, så vi ikke står i samme situation igen næste år.

- Det gør vi ved at skabe en partnergruppe med måske 12 virksomheder eller personer, som går ind og støtter klubben økonomisk. Det forpligter de sig så til at gøre i en årrække, siger Gunnar Fogt.

Seks millioner kroner er dog ikke blevet skaffet endnu.

- Vi er cirka halvvejs. Det er nok til, at vi kan køre klubben på nuværende tidspunkt. Så vi er godt i gang, men ikke helt i mål endnu, siger formanden.

Coronakrisen har ikke gjort det nemmere for den økonomisk pressede klub.

Normalt kan Kolding lukke 5100 mennesker ind til kamp.

Lige nu er reglerne dog, at der maksimalt må være 500 personer i hallen inklusive spillere og trænere.

- Det er jo lidt grotesk, at vi kun må have omkring 400 tilskuere. Vi er lidt skuffede over, at regeringen ikke har besluttet noget i hele august i forhold til tilskuere, siger Gunnar Fogt.

Genopbygningen af klubbens økonomiske situation betyder, at det overordnede mål for sæsonen bliver overlevelse i Herre Håndbold Ligaen.

KIF Kolding spiller sin første ligakamp på udebane mod de forsvarende mestre fra Aalborg Håndbold fredag.