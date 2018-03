Juventus-veteraner: Held og erfaring hjalp os mod Tottenham

Men to mål på tre minutter af først Gonzalo Higuain og dernæst Paulo Dybala sørgede for, at de italienske fodboldmestre vandt kampen 2-1 og gik videre til kvartfinalerne med samlet 4-3.

Juventus lignede et hold, der var på vej ud af Champions League, da der var spillet lidt over en time af onsdagens Champions League-returkamp mod Tottenham på Wembley i London.

Juventus' 36-årige forsvarsveteran Andrea Barzagli erkender, at hans hold var på hælene.

Men den italienske verdensmester fra 2006 er samtidig stolt af sit hold.

- Vi kan virkelig opnå alt med sådan en stærk karakter. Vi spillede dårligt i over en time, og så vendte vi det hele med to flotte mål.

- Vi var også heldige, men man fortjener også heldet, når man er klar til at kæmpe og ofre sig, sådan som vi gjorde i aften, siger Andrea Barzagli til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Hans 33-årige forsvarskollega Giorgio Chiellini mener, at Juventus-spillerne fik udnyttet deres erfaring fra Champions League i onsdagens kamp.

- Ved pausen sagde vi til os selv, at vi skulle blive ved med at være rolige, selv om vi led, fordi chancerne ville komme.

- Tottenham beviste, at de har et fremragende hold, de mangler efter min mening kun meget lidt, måske noget erfaring, i at blive et af de bedste hold i Europa.

- For nogle år siden var vi i samme situation, og det at nå to finaler de tre seneste sæsoner har hjulpet os til bedre at håndtere kampe som denne, siger Giorgio Chiellini.

Juventus jagter sit første Champions League-trofæ siden 1996.

Siden dengang har klubben fem gange tabt finalen i den største europæiske klubturnering, blandt andet i 2015 og 2017.