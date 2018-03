Juventus-træner om brudt stime: Bundhold spillede ondt

Juventus-træner Massimiliano Allegri forsvarede efterfølgende sine spillere.

- Jeg er hverken sur eller skuffet. Vi var oppe imod et hårdt kæmpende Spal-hold, der spillede en ond kamp. Spal begik 29 frispark for at ødelægge vores spil.

- Men det skal ikke være en undskyldning. Det er, hvad man kommer ud for i løbet af en sæson, siger Massimiliano Allegri.

Juventus er stadig i position til at vinde mesterskabet for syvende sæson i træk. Klubben er også i pokalfinalen mod Milan og kan med en sejr her vinde The Double for fjerde sæson på stribe.

- Når man fører Serie A, er i pokalfinalen og er klar til Champions League-kvartfinalen, er det kun menneskeligt, hvis man af og til har en dårlig dag og mangler energi, siger træneren.

Torino-klubben holdt målet rent for tiende ligakamp i træk og matchede dermed sin egen rekord.

- Det positive er, at vi holdt nullet og stadig fører med fem point ned til Napoli.

Napoli tager søndag imod Genoa og kan med en sejr reducere afstanden til to point.

De to tophold tørner sammen i Torino 21. eller 22. april.