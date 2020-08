Juventus-træner efter CL-exit: Jeg forventede mindre

Da Sarri bliver spurgt, om han havde forventet mere fra spillerne, svarer han noget overraskende:

- Jeg forventede mindre. Jeg synes, at vi gjorde en fremragende indsats her til aften, siger Sarri ifølge Football Italia.

- Vi kom bagud på et straffespark efter ti minutter, og det kunne have sendt os ud i en tilstand af panik. Men vi fuldendte comebacket, vandt kampen og skabte seks eller syv scoringschancer.

- Holdet har fået fornyet liv de seneste dage, og hvis deres selvtillid ikke var helt knust efter at være røget ud, ville jeg have været meget tilfreds.

Sarri insisterer samtidig på, at hans fremtid som træner i klubben ikke afhænger af en enkelt kamp, men bør vurderes på baggrund af hele sæsonen.

Da Juventus efter kort tid kom bagud på et straffespark, var holdet tvunget til at score tre mål.

Herefter satte holdet sig forventeligt på kampen.

Men det var lige akkurat ikke nok, og heller ikke kaptajn Leonardo Bonucci har meget at udsætte på aftenens indsats.

Det var i første kamp, hvor Juventus tabte 0-1, at kampen blev afgjort, mener han.

- Det er en skam. Vi skulle have gjort det meget bedre i første kamp i Frankrig, hvor vi ikke skabte særligt meget og samtidig gav Lyon chancen for at score, siger han ifølge Football Italia.

- Desværre er det centimeter, det handler om på det her niveau, hvorvidt bolden er inde eller ej.