Juventus-træner: Vi tabte point gennem sjuskeri

Juventus var foran 1-0 med et kvarter tilbage, da et fejlindgreb af Miralem Pjanic betød, at hjemmeholdets Fabio Borini slap igennem og udlignede til 1-1.

Selv om Cristiano Ronaldo lørdag blev den første Juventus-spiller til at score i ti kampe i træk i Serie A, så var det ikke nok, da mestrene tabte 1-2 ude mod Verona.

Og fire minutter før tid sikrede angrebsveteranen Giampaolo Pazzini Verona sejren på et straffespark. Det blev tildelt, da dommeren vurderede, at Leonardo Bonucci havde hånd på bolden i feltet.

Nederlaget er det tredje i denne sæson for Juventus og træner Maurizio Sarri og det andet nederlag i tre kampe. For bare to uger siden tabte holdet 1-2 til Napoli.

- Vi er nødt til at forstå, at det ikke er givet på forhånd, at vi vinder, siger Maurizio Sarri.

- Vi er nødt til at få det ind i hovedet, at vi ikke kan have koncentrationstab, som det skete i aften.

- Vi tabte point gennem sjuskeri, siger han.

Verona ligger nu nummer seks efter at være ubesejrede i otte kampe.

- Vi har skabt en gruppe af sultne børn, siger Veronas træner, Ivan Juric.

- Hjertet spillede en stor rolle. Drengene var trætte, men de gav alt, hvad de havde.

Juventus ligger fortsat på førstepladsen med 54 point, men Inter og Christian Eriksen kan udligne afstanden med en sejr søndag i lokalbraget i Milano mod Milan, da Inter er tre point efter på andenpladsen.