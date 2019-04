Juventus-træner: Mesterskab skal give os smilet tilbage

Cheftræner Massimiliano Allegri skal forsøge at rejse sit hold til kampen, efter at sæsonens altoverskyggende mål med at vinde Champions League glippede tidligere på ugen.

Juventus kan søndag vinde det italienske mesterskab for ottende gang i træk med blot uafgjort i en hjemmekamp mod Fiorentina.

Her tabte Juventus på eget græs med 1-2 til Ajax Amsterdam og måtte forlade Europas største klubturnering før semifinalerne.

- Det vigtigste for os er at vinde mesterskabet i morgen, og det fortjener vi efter en god sæson.

- Hvis vi kan vinde, så skal det fejres og vi skal mindes (sæsonen, red.). Så skal der spises chokolade, og vi vil få tid til at tale om fremtiden, siger Allegri før kampen mod Fiorentina.

Selv om klubbens farvel til Champions League er det store samtaleemne, så må Juventus videre, mener han.

- Vi må acceptere det og bevæge os fremad. Resultatet ændrer sig ikke, og det er dem, som ikke vinder, der søger efter undskyldninger og begrundelser.

- Vi må acceptere den dom, der blev fældet inde på banen, fastslår træneren.

Juventus nåede finalen i Champions League i 2015 og 2017, og flere fans havde måske regnet med at tilgangen af superstjernen Cristiano Ronaldo i Real Madrid før sæsonen, ville give Torino-klubben en god chance for at vinde titlen.

- Man bør ikke blive deprimeret over at tabe en kvartfinale til et godt hold. Livet går videre, fodbolden går videre.

- Fodbold er ikke nogen eksakt videnskab. Ronaldos ankomst betød ikke, at vi var garanteret at vinde Champions League. Det har jeg hele tiden sagt, siger Allegri.

Juventus har et forspring på 17 point til de nærmeste forfølgere fra Napoli i Serie A, hvor der resterer seks spillerunder. Skulle mesterskabet glippe søndag, så har holdet yderligere fem chancer for at tage titlen.