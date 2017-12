Juventus tildeler Napoli sæsonens første nederlag

Nederlaget betyder, at Napoli nu kun fører den bedste italienske liga med et enkelt point, og Juventus rykker op på andenpladsen i Serie A.

Efter et lille kvarters spil var det den tidligere Napoli-bomber Gonzalo Higuain, der var på spil.

Paulo Dybala tog et godt rush op mod Napoli-feltet, og med en stikning på det helt rigtige tidspunkt fandt han sin landsmand Higuain, der prikkede bolden ind bag målmand Pepe Reina.

Juventus kom til flere chancer i første halvleg, men der stod stadig Napoli på det meste.

Det brændte flere gange på hos Juventus, og målmand Gianluigi Buffon diskede op med flere gode redninger, mens han prøvede at få guidet sit ellers så stabile forsvar på plads.

I anden halvleg var det igen Napoli, der havde mest af spillet. Flere af holdets offensive stjerner kom til chancer, men målene udeblev.

Dermed blev Higuain matchvinder, og senere i weekenden har Inter mulighed for at tage førstepladsen, hvis holdet vinder over Chievo.

I fredagens tidlige kamp i Serie A vandt Roma hjemme 3-1 over Spal, og et tidligt rødt kort fik en afgørende rolle.

Efter små ti minutter fik Spals forsvarsspiller Felipe et direkte rødt kort for at holde fast i en modspiller.

Først havde dommeren det gule kort oppe ad lommen, men efter at have set hændelsen på video ændrede han kendelsen til et rødt kort.

Det gjorde kampen nemmere for Roma, der små ti minutter senere bragte sig foran på mål af Eden Dzeko, og et kvarter før pausen udbyggede Kevin Strootman føringen til 2-0.

Ti minutter inde i anden halvleg gjorde Lorenzo Pellegrini det til 3-0, inden Federico Viviani to minutter senere pyntede på resultatet med en reducering til 1-3.

Det blev slutresultatet, og Roma ligger nu nummer fire i Serie A. Spal ligger under nedrykningsstregen som nummer 18.