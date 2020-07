Mægtige Juventus tager niende italienske mesterskab i træk

Det står klart, efter at fodboldgiganten søndag aften besejrede Sampdoria med 2-0 på hjemmebane. Dermed kan Juventus med to spillerunder tilbage ikke hentes af konkurrenterne i den bedste italienske række, Serie A.

Juventus kan for niende sæson i træk kalde sig italiensk mester.

Søndagens sejr blev sikret på to scoringer, som den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo begge var involveret i.

Allerede halvvejs i første halvleg var Ronaldo tæt på at sende bolden i mål.

Forsøget mindede til forveksling om et mål, han scorede mod netop Sampdoria i december sidste år. Her steg han på imponerende vis højt til vejrs over en modstander og headede bolden i kassen.

Søndagens forsøg var dog knap så veltimet, og dommeren dømte desuden frispark til Sampdoria - til Ronaldos store utilfredshed.

Sidst i første halvleg var Ronaldo anderledes skarp. Med en smart frisparkskombination blev den portugisiske stjerne spillet fri på kantet af feltet. Herfra sendte han resolut bolden ind til en 1-0-føring.

Dermed kom han op på 31 scoringer i den indeværende sæson. Han har dog stadig tre mål op til Ciro Immobile, der ligger øverst på topscorerlisten.

Immobile var med et hattrick tidligere søndag kommet op på imponerende 34 mål, da Lazio på udebane slog Verona med 5-1.

Cristiano Ronaldo var i anden halvleg igen involveret, da føringen blev fordoblet. Denne gang kom han dog ikke selv på måltavlen.

Den 35-årige profil sendte en afslutning afsted, som Sampdorias målmand kun halvvejs fik afværget. Det udnyttede Federico Bernardeschi til at prikke riposten i mål og dermed for alvor sende Juventus på mesterskabskurs.

Med et kvarter tilbage blev Sampdorias norske midtbanespiller, Morten Thorsby, udvist, da han fik sit andet gule kort.

Til allersidst fik Ronaldo muligheden for yderligere at nærme sig Immobile på topscorerlisten. Det skete, da Juventus' Alex Sandro på ulovlig vis blev nedlagt i Sampdorias felt. På det efterfølgende straffespark ramte Ronaldo dog overliggeren, og det blev dermed ved 2-0 i Torino.