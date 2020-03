Juventus tæver Inter og indskiftede Eriksen i Torino

Resultatet betyder, at Juventus topper rækken med 63 point efterfulgt af Lazio med 62 point.

Inters drøm om at vinde det italienske mesterskab led et alvorligt knæk søndag, da klubben tabte 0-2 ude mod Juventus i Serie A.

Inter er på tredjepladsen, men Christian Eriksen og co. har for en kamp færre hele ni point op til Juventus.

Eriksen startede på bænken i opgøret og blev skiftet ind efter en time uden for alvor at sætte sit aftryk på kampen.

Første halvleg endte uden mål i den charmeforladte atmosfære uden tilskuere på Allianz Stadium i Torino.

Matthijs de Ligt forsøgte sig på et hovedstød for Juventus efter syv minutter, og Leonardo Bonucci kom også til en mulighed på et hovedstød.

Hos Inter havde Marcelo Brozovic den største mulighed, og Lautaro Martinez forsøgte sig også efter en halv time uden held på et direkte frispark for Inter.

Efter 55 minutter kom der så gang i målscoringen, da Aaron Ramsey i det lille felt resolut sparkede bolden i mål, og Juventus kom foran 1-0.

Inter-træner Antonio Conte reagerede med det samme, og Eriksen afløste Nicolo Barella med en halv time igen.

Det blev dog i stedet Paulo Dybala, der med 20 minutter igen bragte Juventus foran 2-0 efter et flot angreb. Argentineren snød i feltet Ashley Young og afsluttede fikst med ydersiden af sin venstre fod.

Romelu Lukaku blev pillet ud hos Inter, og ind kom Alexis Sánchez, men Inter formåede ikke at slå tilbage i opgøret.

Kampen skulle være spillet for en uge siden, men på grund af frygt for spredning af coronavirusset, blev den i første omgang udskudt til midten af maj.

Da den italienske regering besluttede, at alle sportsarrangementer skal afholdes bag lukkede døre frem til 3. april, blev kampen i stedet sat til denne søndag.

Tidligere søndag blev opgøret mellem Parma og Spal dog udskudt i 75 minutter, da den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafore, ifølge flere medier havde sagt, at man burde overveje at stoppe alt spil i Serie A.

Det skete, efter at præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi, tidligere foreslog det samme.

Italien er det land, der er værst plaget af coronavirus i Europa.