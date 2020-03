Daniele Rugani (til højre) er testet positiv for corona.

Juventus-stopper er testet positiv for coronavirus

Daniele Rugani er testet positiv for coronavirus. Juventus og Inter undersøger, hvem han har haft kontakt med.

Coronavirus har ramt en af verdens største fodboldklubber, og det kan sprede sig til en anden.

Norditalienske Juventus skriver på sin hjemmeside, at forsvarsspilleren Daniele Rugani er testet positiv for coronavirus. Han har dog ikke udvist symptomer på virusset.

Klubben er i gang med at kortlægge, hvem der har været i kontakt med den 25-årige italiener, der syv gange har optrådt på Italiens landshold.

I denne sæson har han dog ikke haft nogen fremtrædende rolle på Serie A's tophold. Han har blot spillet tre ligakampe, to pokalkampe og to Champions League-kampe.

Han sad også på bænken i søndags, da Juventus mødte Inter i en Serie A-kamp, der blev spillet for lukkede døre. Ikke desto mindre får det betydning for Inters ageren.

Efter Rugani er testet positiv, har Christian Eriksens klub handlet ved at lukke helt ned.

- Alle aktiviteter er suspenderet indtil videre. Klubben er i gang med at følge alle de nødvendige procedurer, skriver Inter på sin hjemmeside.

Alle Serie A-kampe er indstillet, men indtil videre er det planen, at Juventus skal i aktion i næste uge i Champions League. På hjemmebane i Torino får Juventus besøg af franske Lyon og skal forsøge at vende 0-1 til samlet sejr.

Inters kamp mod Getafe er udsat. Den skulle være spillet torsdag i Milano.