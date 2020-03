Juventus sparer 673 millioner på lønnedgang

- Juventus ønsker at takke spillerne og trænerne for deres engagement på et vanskeligt tidspunkt for alle, lyder det fra klubben på hjemmesiden.

Der har ikke været spillet fodbold i Serie A siden 9. marts, og det er usikkert, hvornår man igen kan spille fodbold i Italien, der er ekstremt hårdt ramt af coronavirus, hvilket har kostet mere end 10.000 italienere livet.

Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, har udtrykt håb om, at spillerne kan komme tilbage på banen i begyndelsen af maj.

Sportsminister Vincenzo Spadafora kaldte fredag den prognose "for optimistisk".

- Jeg tvivler meget på det. Jeg kan sige, at hvis der er mulighed for at genoptage turneringer, så vil det blive bag lukkede døre, lød det fra Spadafora.

Juventus oplyser, at klubben vil forhandle en ny aftale med spillerne, hvis sæsonen pludselig bliver genoptaget.

Juventus har vundet mesterskabet de seneste otte sæsoner og styrer mod den niende titel i træk. Torino-klubben ligger på førstepladsen, men presses hårdt af Lazio, der har et point mindre.