Juventus smider point efter sjælden Ronaldo-afbrænder

Dermed ligger Juventus nummer tre med 24 point for 12 kampe, mens Milan har 27 point for 11 kampe inden udekampen mod Genoa senere onsdag.

Juventus havde brug for en sejr for at æde af førerholdet Milans forspring, men på hjemmebane måtte mesterholdet nøjes med 1-1 mod Atalanta.

Juventus havde ellers chancen for at tage alle tre point, men superstjernen Cristiano Ronaldo brændte et straffespark ved stillingen 1-1 i anden halvleg.

Første halvleg var ikke sprudlende, men Juventus satte sig mest på kampen og fik bonus ud af det med et pragtmål efter knap en halv time.

Juventus pressede aggressivt og erobrede bolden midt på Atalantas banehalvdel. Bolden blev spillet til Federico Chiesa, der et par meter uden for feltet trak forbi et par modstandere og krøllede bolden ind i det ene hjørne til 1-0.

Derudover havde Álvaro Morata en stor chance for hjemmeholdet.

Atalanta reagerede godt på målet og svarede tilbage med et godt pres i den sidste del af første halvleg, dog uden at komme helt tæt på en scoring.

Det gjorde udeholdet til gengæld 11 minutter efter pausen. I et lidt tilfældigt angreb havnede bolden hos Remo Freuler, der tog chancen udefra og hamrede bolden i mål via undersiden af overliggeren.

Bare tre minutter senere fik Juventus dog en stor chancer for at komme foran på ny, da Chiesa fremtvang et straffespark.

Cristiano Ronaldo skulle vanen tro eksekvere, men for en sjælden gangs skyld misbrugte portugiseren. Hans skud blev endda grebet af keeper Pierluigi Gollini.

I den anden ende måtte også Juventus-målmand Wojciech Szczesny hive en stor redning frem på et nærgående skud.

Kampen fes lidt ud til sidst, og pointdelingen endte med at være nogenlunde retfærdig, selv om Juventus lagde bedst ud.