Juventus slår lokalrivalen i Buffons rekordkamp

Fra sin position i målet kunne han se sit hold vinde med 4-1 over lokalrivalen.

Paulo Dybala og Juan Cuadrado bragte Juventus to mål foran, inden der var gået en halv time.

En reducering på straffespark af Torino-topscorer Andrea Belotti var skyld i, at Buffon ikke kunne fejre sin rekord med et rent mål.

Til gengæld kunne han efter en times spil nyde holdkammeraten Cristiano Ronaldos 3-1-scoring, der blev sat ind direkte på frispark.

Kort før tid blev det også 4-1, da Torinos Koffi Djidji helt upresset fik ekspederet bolden ind i sit eget mål.

Men dagens mand var og blev "Gigi" Buffon, der er noteret for 168 og 480 kampe for henholdsvis Parma og Juventus.

Den legendariske målmand havde et kort ophold i Frankrig, hvor han spillede for Paris Saint-Germain i 2018/19-sæsonen.

Men efter at italieneren er hjemvendt til det norditalienske, har han udbygget sin flotte statistik.

Det er sket på trods af, at han for det meste sidder på bænken, efter at polske Wojciech Szczesny har overtaget tjansen som førstevalg mellem stængerne fra det italienske førerhold.

Buffon vogtede ellers målet igennem ni Scudetti-succeser, og med syv point ned til Lazio på andenpladsen ligner det et tiende mesterskab til veteranen Buffon.

Den nu 42-årige målmand var sågar med til at vinde Italiens næstbedste række, da Juventus blev tvunget til at rykke ned efter en matchfixing sag, hvor også AC Milan, Fiorentina og Lazio var involveret.

Buffon er ikke klar til at vinke farvel til livet som professionel fodboldspiller endnu.

I mandags meddelte Juventus, at Buffon har forlænget sin aftale med endnu et år. Holdkammeraten Giorgio Chiellini, der ligesom Buffon er et klubikon i Juventus, har også sagt ja tak til at blive et år mere i klubben.

Rekorden for flest kampe i Serie A tager Buffon fra landsmanden Paolo Maldini, der spillede 647 kampe for AC Milan.

På tredjepladsen findes endnu en italiener, Francesco Totti, der nyder legendestatus i Roma, hvor han tørnede ud i 619 Serie A-kampe.

Juventus er med lørdagens sejr syv point foran nærmeste forfølger, Lazio, der har spillet en kamp færre.