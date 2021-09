Juventus slår Jon Dahls tropper klart i CL-åbner

Et skæbnesvangert minut for Malmö kort før pausen blev dyrt, og der var reelt ikke så meget at spille om i anden halvleg.

Jon Dahl Tomasson havde valgt tre danskere til startopstillingen, nemlig Lasse Nielsen, Søren Rieks og Anders Christiansen, og flere af dem fik centrale roller i første halvleg.

Champions League-debutanten Rieks havde chancen for at bringe svenskerne overraskende i front efter godt et kvarter, men fra en ellers god position i feltet gik hans helflugter forbi mål.

I stedet bragte Juventus sig foran midtvejs i halvlegen, da Alex Sandro med hovedet bugserede et indlæg fra højre i nettet.

Det lignede 0-1 ved pausen, men halvlegen sluttede katastrofalt for hjemmeholdet.

Først begik Lasse Nielsen i det 45. minut straffespark på Álvaro Morata, og Paulo Dybala scorede midt i målet fra pletten.

Og som om det ikke var nok, så fjernede Morata den sidste snert af spænding, da han i overtiden lobbede bolden over keeperen til 3-0.

I anden halvleg var Morata tæt på at score til 4-0, og indskiftede Moise Kean havde bolden i nettet, men blev dømt offside, og på den måde slap Malmö for yderligere ydmygelse på måltavlen.

I den anden ende gjorde svenskerne et ihærdigt forsøg på at reducere, og ofte var det iscenesat af Anders Christiansen, men det lykkedes ikke for hjemmeholdet.

Sejren var forløsende for Juventus, der blot har hentet et point i de tre første runder af Serie A.

I den anden kamp i gruppe H vandt den forsvarende Champions League-triumfator, Chelsea, hjemme på Stamford Bridge med 1-0 over russiske Zenit.

Chelsea, der havde Andreas Christensen med i hele kampen, scorede sejrsmålet ved Romelu Lukaku midtvejs i anden halvleg.