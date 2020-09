Juventus siger farvel til Higuain og taber 18,3 millioner euro

Den tidligere angriber for Real Madrid og Napoli er angiveligt klar til at tilslutte sig David Beckhams Major League Soccer-hold, Inter Miami.

Serie A-mestrene fra Juventus og den argentinske angriber Gonzalo Higuain er blevet enige om at gå hver til sit.

Kort før Juventus annoncerede ophævelsen af Higuains kontrakt, fortalte Inter Miami-træner Diego Alonso journalister i USA, at argentineren er på vej til Florida.

- Gonzalo er ved at afslutte forhandlingerne med klubben, og vi håber, at vi i denne uge kan komme med den store nyhed, at han er vores spiller, sagde Diego Alonso.

I mellemtiden taber Juventus millioner af euro på at sige farvel til Higuain.

- Denne operation genererer en negativ økonomisk effekt på cirka 18,3 millioner euro i finansåret 2019/2020 på grund af restværdien af spillerens registreringsrettigheder, oplyser klubben i en erklæring.

Det svarer til et tab på cirka 136 millioner kroner.

I 2016 betalte Juventus Higuains frikøbsklausul på 90 millioner euro for at få ham til klubben fra Napoli.

Siden har han været med til at vinde tre italienske mesterskaber med holdet. Men undervejs er det også blevet til et par mislykkede udlån til AC Milan og Chelsea, inden han i sidste sæson vendte tilbage til Torino.

Før denne sæson fik den 32-årige argentiner så at vide, at han ikke var en del af den nye Juventus-træner Andrea Pirlos planer.

- Han var en vinder og en fantastisk spiller, men den tid er forbi, sagde Pirlo ved sin ankomst til Juventus.

- Vi så hinanden i øjnene, vi snakkede, og vi traf denne beslutning.

- Jeg beundrer ham meget, men vi har besluttet, at vores veje skal skilles.