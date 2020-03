Juventus-præsident: Fodbolden står i sin største krise

Sådan lyder det ifølge avisen La Gazzetta dello Sport fra Juventus-præsident Andrea Agnelli, der også er formand for klubsammenslutningen European Club Association (ECA).

Coronapandemien udgør en eksistentiel trussel for europæiske fodboldklubber, og konsekvenserne bliver omfattende.

Fodboldligaer over hele verden ligger stille, og klubberne går glip af store indtægter.

Mange har svært ved at dække de løbende omkostninger, og ingen slipper let gennem denne krise, der vil sætte spor i lang tid fremover, advarer Agnelli.

- Ingen er immun mod denne krise, og vi er nødt til at handle hurtigt. Det er vigtigt. Vi står over for den største udfordring, som fodboldsystemet nogensinde har haft, lyder det fra Juventus-præsidenten.

I Juventus har kaptajn Giorgio Chiellini foreslået, at spillerne giver afkald på lønnen nu, mod at få pengene udbetalt når ligaen bliver genoptaget.

Samtidig foreslår Serie A ifølge fodboldmagasinet Kicker en kollektiv reducering i spillerlønningerne på 30 procent.

Foreløbig er al italiensk sport suspenderet til 3. april, men det forventes, at perioden bliver forlænget.

Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, har udtrykt håb om, at spillerne kan komme tilbage på banen i begyndelsen af maj.

Sportsminister Vincenzo Spadafora kaldte fredag den prognose "for optimistisk".

- Jeg tvivler meget på det. Jeg kan sige, at hvis der er mulighed for at genoptage turneringer, så vil det blive bag lukkede døre, lød det fra Spadafora.