Juventus henter Álvaro Morata på en lejeaftale

Den spanske angriber Álvaro Morata skifter fra Atlético Madrid i hjemlandet til italienske Juventus.

Det bekræfter den italienske storklub tirsdag på sin hjemmeside og på Twitter.

Juventus oplyser, at der er tale om en lejeaftale for denne sæson med option på at forlænge lejeaftalen, men også med en option på at købe Morata fri senere.

Den italienske mesterklub har lagt aftalen ud på sin hjemmeside, og her kan man læse, at Juventus betaler ti millioner euro (cirka 74 millioner kroner) for den etårige aftale.

Juventus kan vælge at forlænge lejeaftalen for yderligere en sæson, hvilket vil koste klubben ti millioner euro mere.

Juventus kan også vælge at købe Morata fri enten om et år eller om to år.

Det vil så koste henholdsvis 45 millioner euro (cirka 334 millioner kroner) eller 35 millioner euro (cirka 260 millioner kroner).

Spanieren var tidligere tirsdag til lægetjek, og dermed så et forestående klubskifte ud til at være tæt på.

27-årige Morata blev allerede set ankomme til Torino tidligere tirsdag.

Juventus offentliggjorde hele dagen på Twitter billeder og videoer af Morata, da han ankom til Italien i fly, og da han gennemgik lægetjekket.

Morata har tidligere spillet for den italienske mesterklub fra 2014 til 2016. I begge sine to sæsoner var han med til at vinde mesterskabet, som Juventus i øvrigt har vundet ni år i træk.

Morata nåede i Juventus-tiden at spille sammen med Andrea Pirlo, som denne sommer blev ansat som ny cheftræner i klubben.

Pirlo valgte i sidste uge at sige farvel til angriberen Gonzalo Higuain, som er skiftet til Inter Miami, der spiller i Major League Soccer i USA.

I sine to år i Juventus scorede Morata 27 mål i 93 kampe, inden han røg tilbage til Real Madrid. Siden har han både spillet for Chelsea og Atlético Madrid.