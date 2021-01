Juventus gør ende på Milan-stime og melder sig ind i topkamp

Juventus har på fjerdepladsen 30 point, hvilket ganske vist er syv færre end Milan på førstepladsen, men Juventus har spillet en kamp mindre.

Milan har et point ned til Inter, der onsdag tabte til Sampdoria, og fire til Roma på tredjepladsen.

Federico Chiesa blev kampens helt store spiller. Offensivspilleren, der er lejet i Fiorentina, scorede to af Juventus' mål, og begge var endda flotte af slagsen.

Simon Kjær spillede de første 80 minutter i Milans midterforsvar, efter at han fik comeback i den forgangne runde.

Men Milan var stadig uden en række stamspillere, blandt andre Zlatan Ibrahimovic, der ventes tilbage senere i januar.

I en lang periode har Milan fortsat imponeret trods mange afbud, men mod Juventus gik den ikke længere.

Opgøret fik en stille åbning, men man spærrede øjnene op, da Federico Chiesa efter et kvarter tæmmede bolden med brystet og kanonerede den på Milans ene opstander.

Det blev et forvarsel. Bare to minutter senere fik Chiesa bolden i højre side. Han skar ind banen og afleverede til Paulo Dybala, der med hælen spillede bolden tilbage til Chiesa, som denne gang scorede sikkert.

Men Milan ville ikke stå tilbage, når det gjaldt smukke mål.

Juventus appellerede for et frispark, men fik det ikke, og i stedet slog Milan en perfekt kontra, hvor Rafael Leao fandt Davide Calabria, der fra kanten af feltet sendte bolden helt op i hjørnet til 1-1 efter 40 minutter.

Kampen var på vippen, men et kvarter efter pausen sendte Chiesa atter Juventus på vinderkurs. Denne gang fandt han plads nede ved stolpen med et velplaceret skud fra en position uden for feltet.

Juventus havde ganske god kontrol over kampen og var farligst, selv om Milan jagtede udligningen.

Milan-keeper Gianluigi Donnarumma diskede op med en stor parade for at forhindre 3-1 midtvejs i anden halvleg, men et kvarter før tid kunne han intet stille op, da svenske Dejan Kulusevski brød igennem og serverede for Weston McKennie, der nemt øgede føringen.

Derfra cruisede Juventus sejren hjem, og den i forvejen jævnbyrdige Serie A-top er kun blevet mere tæt med det første Milan-nederlag i ti måneder.