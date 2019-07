Juventus forbød udtalelser om Ronaldos voldtægtssag

Da en mulig voldtægtssag mod superstjernen Cristiano Ronaldo kørte på sit højeste sidste efterår, fik de kvindelige spillere i Juventus mundkurv på og måtte ikke udtale sig om sagen.

Det siger den svenske fodboldspiller Petronella Ekroth, der tidligere i juli er skiftet fra Juventus til Djurgården, til den svenske avis Expressen.

- Det måtte vi ikke tale om. Vi måtte overhovedet ikke nævne det. Man måtte ikke mene noget om ting og sager, man skulle holde lav profil og følge klubbens anvisninger.

- På den måde blev man lukket inde, og jeg følte, at mine egne meninger forsvandt. Man måtte sætte sig ind i, hvad klubben synes var rigtig og forkert, siger Petronella Ekroth.

- Jeg følte mig spærret inde. Jeg tænkte meget: "Hvad må jeg gøre? Hvad må jeg ikke gøre? Hvem er jeg?"

Svenskeren medgiver, at sagen formentlig fyldte mere i hendes hoved end i flere af holdkammeraternes.

- Jeg tror, at klubben havde det lidt svært med, at jeg gerne ville have holdninger, og derfor tror jeg, at jeg havde det lidt hårdere end andre.

- For mig er det vigtigt at sige fra og sige, når jeg synes, at noget er forkert, og at jeg står for noget andet, siger Petronella Ekroth, der ofte deler sine synspunkter på det sociale medie Twitter.

Sagen mod Cristiano Ronaldo er endnu ikke afsluttet. I juni skrev det franske nyhedsbureau AFP, at Cristiano Ronaldo havde modtaget retsdokumenter i sagen.

Ifølge anklageren skulle Cristiano Ronaldo have voldtaget Kathryn Mayorga i juni 2009 på et hotelværelse i Las Vegas.

Politiet i Las Vegas har tidligere bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag. Senere bad hun politiet om at indstille efterforskningen.

Ronaldos advokat, Peter S. Christiansen, har bekræftet, at sagen er blevet droppet en gang tidligere i forløbet.

Det skulle være sket, da Ronaldo i 2010 indgik et udenretligt forlig med kvinden.

Flere medier har beskrevet, at kvinden modtog et beløb svarende til 2,5 millioner kroner, mod at hun droppede anklagen.

Peter S. Christiansen forklarede, at forliget ikke var udtryk for, at Ronaldo erkendte sig skyldig i anklagen. Han indgik forliget, fordi han ønskede fred for sagen.

Mayorga har forklaret, at hun kun accepterede forliget i 2010, fordi hun gennemgik en traumatisk periode og ikke var i stand til at deltage i sagen.

Ronaldo har benægtet alle beskyldninger om voldtægt.