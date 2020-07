Juventus deler med Atalanta i italiensk topbrag

Her endte det 2-2 mod topholdet Juventus efter en underholdende kamp, hvor Atalanta kom foran to gange, men altså begge gange smed føringen.

Men lørdag stod det klart, at træerne trods alt ikke vokser ind i himlen for Bergamo-holdet, selv om det var tæt på.

Dermed missede Atalanta muligheden for at overtage andenpladsen i Serie A, efter at den nuværende indehaver, Lazio, tabte tidligere på aftenen.

Juventus udnyttede til gengæld Lazios nederlag til at udbygge sit forspring til otte point med seks runder tilbage.

Meget er gået Atalantas vej i denne sæson, men det var langt fra en tilfældighed, at det var gæsterne, der åbnede målscoringen lørdag.

Atalanta sad tungt på bolden fra start, og efter et kvarter sendte Duvan Zapata bolden i mål efter flot samspil med Alejandro Gomez.

Pausen gjorde godt for Juventus, der kom bedre ud til anden halvleg. Efter små ti minutter blev der så udlignet.

Atalantas Marten de Roon blokerede et Paulo Dybala-skud med armen i feltet, og så var der straffespark. Det tog Cristiano Ronaldo sig sikkert af.

Resten af kampen var egentlig jævnbyrdig. Begge hold bød sig til, men Atalanta viste endnu engang skarphed, når det gjaldt.

Med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid modtog Ruslan Malinovsky bolden lidt udenfor feltet, tog et træk og hamrede den i kassen til 2-1.

Eventyrfortællingen så ud til at fortsætte, men Cristiano Ronaldo sørgede igen for malurt i gæsternes bæger.

Efter endnu en Atalanta-hånd på bolden i eget felt gjorde portugiseren det til slutresultatet 2-2 på straffespark.