Juventus-dansker: Italienske stoppere er frygtindgydende

De to fodboldveteraner fik debut på Italiens landshold i henholdsvis 2004 og 2010, men har fortsat et tårnhøjt niveau.

Det mener Juventus-danskeren Nikolai Baden Frederiksen, der har kendt Chiellini og Bonucci siden 2018. I en periode trænede han med stopperne på daglig basis.

- De er frygtindgydende at spille over for som angriber. Det er to kæmper, som har så meget erfaring, siger danskeren.

- De er så gode, at 95 procent af det, du gør med bolden, har de allerede set for en uge siden i avisen.

U21-landsholdsspilleren er ikke overrasket over, at de to har styret det italienske forsvar med hård hånd under slutrunden.

- De har så meget vilje til at lykkes. Om det så er for landsholdet eller klubholdet, har de så meget sjæl med i det, de gør, siger han.

Chiellini og Bonucci går ikke kun forrest på banen. Når nationalmelodien synges før kampene, skråler de af deres lungers fulde kraft, og det afspejler deres energiske personligheder.

- Alt det, de tager med ind på banen, har de også uden for banen. Hele deres liv handler jo om fodbold. Det handler om at forsvare. Det er deres hverdag.

- Men uden for banen er det to søde gutter, der godt kan lide at have det sjovt og snakke i omklædningsrummet. De tager sig meget af alle omkring holdet. Ikke kun de unge. De er rigtige anførere, siger Baden Frederiksen.

Det seneste halvandet år har Nikolai Baden Frederiksen været udlejet til henholdsvis Fortuna Sittard i Holland og WSG Tirol i Østrig.

Nu vender han efter planen tilbage til Juventus, hvor han vil fortsætte jagten på et gennembrud i den italienske storklub.