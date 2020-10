Jürgen Klopp med opsang til danskerne: Stol på jer selv

Klopp ser ikke Danmark som en lille fodboldnation, og han ser heller ikke Champions League-debutanterne fra FCM som et lille hold fra Herning.

- Mine damer og herrer, I danskere skal tilsyneladende arbejde lidt med jeres selvtillid. Vi ser ikke FC Midtjylland som en lille klub, men som en ordentlig udfordrer i denne gruppe.

- FC Midtjylland er ikke med her, fordi holdet kommer fra en dejlig by, men er med, fordi det er et godt hold og har fortjent retten til at være med i Champions League, siger Klopp.

Han har set flere af FCM's kampe i denne sæson, og han roste det comeback, midtjyderne leverede i lørdagens 3-2-sejr ude over Brøndby. Her var FCM bagud 0-2.

- FCM leverede et imponerende comeback mod Brøndby, og holdet er med i toppen af Superligaen igen. Det er bare et godt fodboldhold.

- De kommer ikke til at hejse det hvide flag - de vil komme her og gøre alt, hvad de kan.

- Der er ikke små hold i Champions League. Der er bare hold, og så må man vise på banen, hvor stor man er, siger Klopp.

Tidligere i trænerkarrieren har Klopp været interesseret i at se nærmere på FCM-projektet under den engelske ejer, Matthew Benham, som også ejer den engelske klub Brentford.

- Det er interessant. For fem år siden, da jeg holdt en pause, var jeg interesseret i at komme på besøg for at se FC Midtjylland og Brentford.

- Men så skrev jeg under med Liverpool, og så kunne jeg ikke. Men det er stadig meget interessant.

- Jeg kender lidt til klubbens historie, og hvordan de gør det. De bruger meget videnskab. Det er et meget interessant projekt, siger Klopp.

Han undervurderer ikke FCM, som tabte 0-4 i den første kamp hjemme til italienske Atalanta.

- De er gode, og kampen mod Atalanta var ikke en 0-4-kamp, selv om det endte 0-4. Det så ikke sådan ud. Det var ret lige, og boldbesiddelsen var lige, men der var forskellige idéer på banen.

- Det bliver en udfordring for os, og vi skal være klar, siger Klopp.