Jürgen Klopp kræver fuld CL-fokus: Det handler om nuet

- Jeg ved, at der er mange mennesker, der tror, at vi allerede er videre, men sådan er virkeligheden ikke. "Hvis" og "når" tæller ikke, det handler om nuet, siger tyskeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Klopp fortæller, at han vil stille med det stærkeste hold på trods af søndagens derby mod Everton.

I den startopstilling må man formode, at den brasilianske stjerne Philippe Coutinho indgår.

Coutinho bliver ved med at trække opmærksomhed, da Barcelona tilsyneladende stadig er interesseret i den elegante midtbanespiller, efter klubbens bud blev afvist sidste sommer.

Får catalonierne succes med tilnærmelserne, kan det meget vel være, at brasilianeren ikke er at finde i Liverpool efter vinterens transfervindue. Men det er ikke noget, Klopp bryder sit hoved med, fortæller han.

- Jeg tænker ikke over det, for jeg tænker på kampen mod Moskva. Jeg har ikke tænkt over det et eneste sekund. siger han.

Tyskeren kan derimod glæde sig over, at han forventer at have Ragnar Klavan og Joe Gomez tilbage i Liverpool-forsvaret onsdag efter skader.

I næste uge ser det også ud til, at Sadio Mane er kommet sig over sin skade og igen er klar til kamp for Liverpool.

Med en sejr over Spartak Moskva er Liverpool sikker på at vinde gruppen.