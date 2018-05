Jürgen Klopp: Vi havde brug for lidt held

- Selvfølgelig er jeg ikke glad for den måde, som kampen forløb. Vi havde brug for lidt held i aften. Roma skulle jagte noget, og de tog risikoen.

- Jeg har stor respekt for det, som Eusebio Di Francesco (Romas træner, red.) og Roma viste, siger Jürgen Klopp til TV3+.

Liverpool kom foran både 1-0 og 2-1 i første halvleg.

Først i sidste sekund af tillægstiden scorede Roma til 4-2, så Klopp slap for at bide negle, selv om han nåede at blive lettere bekymret.

- Det var en vild indledning på kampen. Vi fik det første mål, men så gav vi et væk. Så kom vi foran igen, og alting så godt ud.

- Det meste var lovende, indtil de scorede til 2-2. Bagefter blev de nødt til at spille med stor risiko, og det formåede vi ikke at straffe. Men vi er i finalen, og det er virkelig stort for mig og for alle mine spillerem, siger Jürgen Klopp.

Liverpool har til tider spillet sprudlende offensiv fodbold i denne sæson. Men med en ustabil defensiv er det tvivlsomt, om den kombination er stærk nok til at slå Real Madrid.

Planen for finalen 26. maj skal lægges i de kommende uger.

- Heldigvis skal jeg ikke lige nu tænke på, hvordan vi slår Real Madrid. Selv hvis jeg havde en plan, ville jeg ikke afsløre den på tv, siger Jürgen Klopp.

I sin tid som træner for Borussia Dortmund nåede Klopp frem til Champions League-finalen i 2013. Dengang endte hans hold med at tabe finalen til Bayern München.

Liverpool var senest i finalen i 2007. Dengang tabte Daniel Agger og co. med 1-2 til AC Milan.