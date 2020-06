Jürgen Klopp: Kontakttræning har givet et massivt boost

Premier League-klubberne stemte i sidste uge for, at holdene måtte træne med kontakt.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, siger, at kontakttræning har givet et massivt løft til holdet.

Det siger klubbens tyske manager til Liverpools hjemmeside, efter at Premier League-holdene stemte for at måtte træne med kontakt i sidste uge.

- Det er helt fantastisk og en stor forskel. Vi kunne arbejde med alle de ting, som vi gerne ville, siger Jürgen Klopp til Liverpools hjemmeside.

Premier League blev afbrudt 13. marts grundet coronavirusset. 17. juni bliver ligaen genoptaget, og derfor har klubberne nu travlt med at få alle spillere kampklar.

- Den første uge var allerede god med små grupper. Det var godt, og det var vigtigt at komme i gang igen og blive vant til banen og boldene.

- Og nu kan vi arbejde med de taktiske ting igen, siger Jürgen Klopp.

- Forhåbentlig kan vi gøre nogle fremskridt over de næste par uger. Men der er meget, der skal organiseres.

Liverpool fører med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen. Holdet mangler blot to sejre for at kunne kalde sig mester for første gang i 30 år.