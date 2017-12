Juraprofessor spår grønt OL-lys for en del russere

IOC åbner nemlig for, at russere, der opfylder særlige kriterier, kan stille op under neutralt flag, og de kriterier er der formentlig en del, der kan opfylde.

Sådan lyder det i hvert fald fra Jens Evald, der er juraprofessor ved Aarhus Universitet og voldgiftsdommer ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Vi skal nok regne med, at der kommer russiske atleter med. Og ikke bare en enkelt, siger Jens Evald.

IOC har nedsat et særligt panel, der individuelt skal vurdere de russiske atleter, som håber at blive godkendt til at deltage.

Atleterne må ikke på noget tidspunkt i karrieren have været på kant med dopingreglerne, og de skal derudover undergå en række dopingtest op til OL.

Det sidste kriterie er mere uklart. Her vil panelet fastsætte yderligere krav til det testmønster, som atleterne har været underlagt.

- Man kunne forestille sig, det kommer til at handle om, hvem atleterne er blevet testet af, og hvor mange gange de er blevet testet, siger Jens Evald.

Op til OL i Rio var det et krav, at de russiske atleter skulle have været testet af andre myndigheder end russiske inden for et bestemt tidsrum.

Hvis det også er tilfældet denne gang, bliver russerne hjulpet af, at den britiske antidopingenhed Ukad siden februar 2016 har bistået Ruslands Antidoping Agentur (Rusada) med at teste russiske atleter.

- Derfor må man formode, at der er en del af topatleterne, der kan siges at være blevet testet af andre myndigheder end de russiske. Det vil så pege i retning af, at der vil komme flere med, siger Jens Evald.

Før OL i Rio afviste IOC 111 russiske atleter, som man ikke mente levede op til kravene. I alt 282 fik lov at stille op under det russiske flag i Brasilien.