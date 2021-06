Jumbo-Visma hentede dansk komet direkte fra fiskefabrik

Et styrt med et brækket ben til følge sent i U23-årene punkterede muligheden for et gennembrud midlertidigt. Først i sit sidste år som U23-rytter fik han tiltrukket sig opmærksomhed fra World Tour-holdene.

- Jeg tror, jeg ville være kommet frem lidt før, hvis ikke jeg var styrtet, siger den rolige jyde, som får rosende ord med på vejen fra sin sportsdirektør Merijn Zeeman.

Han er voldsomt imponeret over, hvordan Vingegaard på alle måder knoklede sig til en professionel kontrakt i 2019.

- Han nævner det ikke selv, men det skal også siges, at Jonas arbejdede fra klokken 5 om morgenen og frem til 12 med at rense fisk, og så trænede han bagefter, dengang vi hentede ham, forklarer Zeeman.

- Det gør det ikke ligefrem lettere allerede at være på et højt niveau. Især ikke når man ser, at de fleste U23-ryttere i dag allerede er professionelle. Det var Jonas bestemt ikke, så der var stadig masser af potentiale at hente.

Det potentiale er danskeren fra Jumbo-Visma godt i gang med at forløse på allerhøjeste niveau.

På bare to og et halvt år er han gået fra ret så ukendt i offentligheden til at skulle hjælpe Roglic til sejr på sportens største scene.

Vingegaard vandt en etape i Polen Rundt i debutsæsonen, og i år har han vundet etaper i UAE Tour og Settimana Internazionale di Coppi e Bartali. Sidstnævnte vandt han også samlet.

Læg dertil, at han kørte Roglic til samlet sejr i Baskerlandet Rundt i år, mens han selv besatte andenpladsen. Foran den forsvarende tourvinder Tadej Pogacar.

Faktisk har han vist sig så stærk, at han meget vel kan blive holdets næste klassementhåb, mener den tidligere tourrytter og nuværende cykelekspert på TV2 Sport Chris Anker Sørensen.

- Baskerlandet Rundt er i min bog det hårdeste etapeløb på en uge. Det er virkelig et modbydeligt løb, siger han.

- Holdet har brug for unge ryttere til at tage over inden alt for længe, og der står Jonas Vingegaard lige nu nok som deres bedste bud. Om tre-fire år, måske allerede om to år, kan det da godt være, de satser på ham.

De tidlige arbejdstider på fiskefabrikken i Hanstholm er en saga blot. Nu er alt fokus rettet mod en stor karriere. Selv mener han, at der er flere niveauer at hente endnu.

- Det er gået hurtigt. Fra jeg skrev under med holdet, er det kun gået én vej, og det er op. Jeg er meget tilfreds med min udvikling, og den kan forhåbentlig fortsætte fremadrettet, lyder det fra Jonas Vingegaard.

Tour de France indledes lørdag i Brest.