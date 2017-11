Juan Mata vil gå i Manchester United-legendes fodspor

- Hvorfor ikke? Jeg er 29 år gammel, og jeg håber da, jeg kan blive ved med at spille i mange år frem, siger Juan Mata.

- Det ville være fantastisk at blive ved med at spille, til jeg er 40 år gammel, som Ryan Giggs gjorde, men der er stadig lang tid til endnu.

Da Jose Mourinho blev manager i Manchester United i 2016, satte det gang i rygter om, at Juan Mata ville blive fortid i klubben inden længe, da portugiseren som Chelsea-manager lod Mata skifte til United i januar 2014.

Det skete ikke. Til gengæld er spanieren blevet en vigtig spiller i Jose Mourinhos trup, der ligger nummer to i den bedste engelske række.

Juan Matas kontrakt med Manchester United udløber, når indeværende sæson er ovre, men klubben har muligheden for at forlænge med et år yderligere, hvilket Juan Mata er åben for.

- Jeg er glad her. Det er en kæmpe klub, og opbakningen til klubben er enorm. Jeg faldt godt til i byen fra begyndelsen, og nu har jeg været her i fire år, siger Mata.

Spanieren startede et projekt, Common Goal, tidligere i år, som går ud på at opfordre professionelle fodboldspillere til at donere minimum én procent af deres løn til velgørenhed.

Når den 29-årige fodboldspillers karriere er ovre, så håber han på, at han kan fortsætte med at arbejde med fodbold og velgørenhed, fortæller han.

- Jeg er glad for Common Goal-initiativet og visionen om, at fodbold kan være et værktøj til at ændre social ulighed.

Midtbanespilleren har spillet 159 kampe for United og scoret 37 mål for klubben.