Joy Mogensen holder fast i suspendering af tilskuerordning

- Nogle gange kommer det til at handle om, om klubberne ikke har fortjent tilskuere? Det er en farlig måde at snakke om det på, for hele Danmark har fortjent en normal hverdag igen, svarede Joy Mogensen blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti. Blå blok ønsker superligaordning tilbage, men regeringen mener, det nuværende smittetryk er for højt til, at det kan ske.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix