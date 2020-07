Joy Mogensen får næse i sag om tilskueradgang

Formelt får ministeren onsdag næsen, der er en politisk anmærkning. Men det står allerede klart efter et samråd om sagen tirsdag, at næsen gives.

- Vi mener ikke, at regeringen og kulturministeren i særdeleshed tager udfordringerne i sporten og kulturen alvorligt, siger Rohde.

- Man sætter dem under nogle retningslinjer, som for de færreste giver mening. Der er ingen klarhed over, om der kommer økonomisk kompensation. Tværtimod. Man er ved at udfase hjælpepakkerne.

- Og der er ingen klarhed på, hvad man kan sælge sine varer til. Altså sponsorater og sæsonkort frem mod den kommende sæson fra september, siger Rohde.

Mogensen får også næsen for sin generelle håndtering for kulturlivet under coronakrisen, lyder det i kritikken fra flertallet.

Den har ikke været god nok. Ministeren har ikke åbnet øjnene for kulturlivets muligheder, lyder det fra Venstres kulturordfører, Britt Bager.

- Et flertal i udvalget bestående af V, DF, RV, K, NB og LA udtrykker alvorlig kritik og påtale af regeringens manglende forståelse for de professionelle fodboldklubbers vilkår og behovet for rettidig klarhed frem mod åbningen af den kommende sæsonstart 1. september, står der i et udkast til en beretning, der udløser næsen.

- Klubbernes økonomiske fundament skabes med salg af sæsonkort, billetter og sponsorater i juli og august, og klubberne kommer på en umulig salgsopgave, når først regeringen vil give klarhed om tilskuervilkår efter en forhandling i Folketinget den 20. august, står der videre i udkastet, som Ritzau har set.

Mogensen anerkender, at næsen er "et hak i tuden".

- Jeg er ked af, at de vælger at udtale denne kritik, fordi deres partiledere har selv indgået aftalen om, hvordan vi skulle gribe det her an. Altså at vi skulle vide, hvordan sundhedsstatussen var, inden at man gik videre med efterårsplanerne, siger ministeren til TV2 News efter samrådet.

I sidste uge blev der lempet for coronarestriktionerne for den igangværende sæson i Superligaen. Blå blok og De Radikale mener dog, at regeringen allerede nu skulle indkalde til forhandlinger og melde ud om næste sæson.

Men det sker først i august, fastholder kulturministeren. På samrådet garanterede hun dog hjælp til fodboldklubber og andre i kulturlivet, hvis der fortsat er restriktioner i efteråret.

- Hvis der fortsat er restriktioner, der gør, at man ikke kan lukke publikum ind i fuldt omfang, vil der også være forhandlinger, ikke efter 20. august, men i begyndelsen af august om økonomisk hjælp, sagde Mogensen.

Ministeren skulle have grebet det anderledes an, mener Rohde.

- Hun kunne have sagt, at udgangspunktet er friheden, og at vi så måtte mødes igen i august for at se, om det var nødvendigt at lave restriktioner.

- Men ministeren vælger restriktioner, og så vil hun fra 20. august vurdere, om der skal være yderligere frihedsgrader. Så ved klubberne ikke, om de er købt eller solgt, siger Rohde.