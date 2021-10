Journalist og Newcastle-fan om opkøb: Jeg er splittet

Overtagelsen er kontroversiel. Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har advaret Premier League mod at godkende salget af Newcastle til netop PIF.

Amnesty mener, at ligaen er i "fare for at lade sig udnytte af folk, som vil udnytte ligaens glamour og prestige til at overskygge handlinger, som er dybt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og hele fodboldsamfundets værdier".

På grund af de nye ejere har journalist, forfatter og fodboldkommentator Thomas Gravgaard også svært ved at finde ud af, hvilket ben han skal stå på. Han har været Newcastle-fan siden midten af 1990'erne.

- Jeg er meget splittet. Jeg er lettet over, at limboet under Mike Ashley er afsluttet nu, og jeg er betænkelig ved, hvor den her klub og topfodbolden er på vej hen, når et regime nærmest kan gå direkte ind og købe sig til et bedre image, for jeg tror ikke, vi skal lade os narre af påstanden om, at der er en klar afstand mellem det saudiarabiske regime og den her offentlige investeringsfond, siger Gravgaard.

Det er de færreste nulevende Newcastle-tilhængere, der kan huske klubbens seneste mesterskab. Det blev vundet tilbage i 1927. Siden er det bedste resultat to andenpladser i 1996 og 1997.

Det meste af det nuværende årtusind er blevet brugt på at rode rundt i den tunge halvdel af Premier League samt to ture ned på anden klasse. Den seneste pokaltitel kom i 1955.

- Jeg havde egentlig opgivet at se Newcastle vinde noget i min levetid. Men det er der ingen tvivl om, at jeg kommer til nu. Men hvad er prisen for det? Hvor glad bliver jeg egentlig, sammenlignet med hvis det havde været en anden slags ejer? Jeg ved ikke, om jeg vil synes, det var det værd, siger Thomas Gravgaard.

Han tror på, at de nye ejere langsomt vil sætte deres præg på Newcastle.

- Jeg forventer og håber, at det bliver en stille og rolig forvandling, som bliver solid, og som ikke er et fantast-projekt, der kan ramle sammen. Der er heldigvis mange lavt hængende frugter at tage fat i, fordi der ikke er blevet investeret nævneværdigt i klubben i mange år.

- Så selv relativt beskedne spillerkøb vil rykke rigtig meget, og bare det at få en anden træner end Steve Bruce vil også gøre rigtig meget. Så jeg tror på, at Newcastle inden for fire-fem år har etableret sig i top-6, og derefter vil det nok begynde at gå ret hurtigt.

- Om ti år vil Newcastle i hvert fald i en periode have tilhørt den absolutte top i England og måske også i Europa, spår Gravgaard.

Steve Bruce har stået i spidsen for Newcastle siden sommeren 2019, men har efter torsdagens overtagelse erkendt, at hans job kan være i fare på grund af ankomsten af de nye ejere.

Det er da heller ikke gået ret godt for Bruces tropper i de første måneder af sæsonen. Newcastle befinder sig på næstsidstepladsen i Premier League med blot tre point efter syv kampe.