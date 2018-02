Josep Guardiola vinder første titel med Manchester City

Efter en lige første halvleg var der ingen tvivl om udfaldet efter pausen.

Mens Guardiola og City således jubler, må Arsenal efter seks nederlag i de seneste 11 kampe i alle turneringer konstatere, at Europa League nu er eneste mulighed for en pokal i denne sæson - og at klubben formentlig skal vinde den turnering for at kvalificere sig til Champions League næste år.

Formsvage Arsenal havde skiftet ud på syv pladser i forhold til nederlaget til Östersunds FK i Europa League torsdag. Blandt andet vendte nyindkøbet Pierre-Emerick Aubameyang tilbage i startopstillingen. Han fik kampens første store chance - og den var en enorm.

I kapløb med City-backen Kyle Walker havde Aubameyang et tomt mål foran sig, men City-keeper Claudio Bravo kom flyvende på tværs og reddede med underbenene over to omgange.

Derefter vendte kampen.

Angriber Sergio Agüero bragte City foran 1-0 efter 18 minutter.

Målmand Bravos lange udspark lå perfekt, og efter Agüero havde blokeret Shkodran Mustafi væk, kom argentineren alene mod Arsenal-målmand David Ospina og lobbede bolden over ham.

Ifølge Sky Sports har argentineren med det mål nu rundet 30 scoringer i fire ud af sine syv sæsoner hos Manchester City.

Målet fik Arsenal til at presse højt på banen.

Det lignede en god opskrift, for det fik City til at trække sig lidt tilbage og satse på hurtige omstillinger.

Målløs ved pausen kunne Arsenal også finde trøst i, at klubben i begge hidtidige Liga Cup-finalesejre kom tilbage fra 0-1. Og forsøge at glemme, at det fem gange tidligere var blevet til finalenederlag.

Men da anden halvleg blev fløjtet i gang, havde Guardiola fundet modtræk, og City dominerede.

Den tilbagevendte anfører Vincent Kompany var tæt på at fordoble føringen kort tid efter pausen, før han faktisk gjorde det efter 58 minutter, da han fik en lang tå på et skud fra kanten af feltet efter hjørnespark.

Syv minutter senere punkterede David Silva kampen med målet til 3-0, da han fandt plads i det overbefolkede felt og hamrede bolden ind i det lange hjørne.

Arsenal forsøgte at komme tilbage, men uden held.

Josep Guardiola skiftede til Manchester City i sommeren 2016, og i hans første sæson i England vandt han for første gang ikke en titel som førsteholdstræner.

De to hold mødes igen torsdag, når Arsenal lægger græs til de to klubbers møde i Premier League.