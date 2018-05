Josep Guardiola forlænger med Manchester City

- Jeg er rigtig glad. Det er en fornøjelse at få lov til at arbejde her, siger Guardiola til klubbens hjemmeside.

- Jeg nyder at arbejde med spillerne hver dag, og vi vil gøre vores bedste sammen i de kommende år. Som manager bliver du nødt til at have det godt med spillerne.

Opfylder Guardiola sin kontrakt med Manchester City og bliver frem til 2021, vil det være hans længste ophold i en klub som træner.

47-årige Guardiola stod i spidsen for Bayern München, før han vendte snuden mod England og Manchester City i 2016. Tidligere var han træner for Barcelona.

Han stod i spidsen for det suveræne Manchester City-hold, der i den forgangne sæson blev mester med rekordhøje 100 point.

I alt har han vundet 77 af 113 kampe som manager for City.

Klubbens bestyrelsesformand, Khaldoon Al Mubarak er da også godt tilfreds med, at han kan holde på spanieren lidt endnu.

- I de to sæsoner, han har været her, har han skabt en fantastisk ånd i hele truppen og bidraget i stor stil til vores fremgang både på og uden for banen, siger han.