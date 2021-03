Jonas Wind tvivler på at bevare flot målsnit på landsholdet

Tre mål i fem landskampe. Det er udbyttet for Jonas Wind på det danske landshold, men FCK-angriberen tvivler på, at han kan opretholde den imponerende målfrekvens på den lange bane.

- Jeg har en god statistik, og det lyder meget godt med tre mål i fem landskampe. Det bliver nok svært at holde den stime, men jeg kan alligevel være stolt af, at jeg har fået lavet tre kasser på så få kampe. Det bliver ikke meget større end at lave mål på landsholdet, siger Jonas Wind.

Ud over et mål mod Israel har han scoret mod Sverige og Belgien.

Han tilskriver holdkammeraterne æren for, at indkøringen på landsholdet næsten har været gnidningsfri.

- Jeg er kommet ind på et klassehold, hvor der er dygtige spillere hele vejen rundt. De er dygtige til at hjælpe mig og til at sætte mig op.

- Og så er jeg kommet ind i et godt flow, hvor jeg har selvtillid, og holdkammeraterne har fået et godt indtryk af, hvor jeg løber hen, og hvilken spiller jeg er. Det bliver bedre fra kamp til kamp, og forhåbentlig kan det blive ved, siger Jonas Wind.

Torsdagens fuldtræffer bliver næppe en som Wind og Fodbolddanmark kommer til at mindes i mange år. En israelsk forsvarsspiller mistede orienteringen og blev ramt i nakken, så bolden dumpede ned foran den danske angriber.

- Alle mål tæller lige meget. Det her var måske lidt mere en tackling, hvor jeg prøvede at svinge benet, og så røg den ned på mit skinneben og ind i kassen. Det var et vigtigt mål, for det kom på et tidspunkt, hvor kampen tippede lidt frem og tilbage, men det mål lukkede den lidt, siger angriberen.

Wind og resten af det danske landshold skal i aktion igen søndag, når Moldova venter i Herning.