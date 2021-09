Jonas Wind frygtede også annullering af matchvindermål

Jonas Wind blev den store helt for Danmark i lørdagens 1-0-sejr ude over Færøerne, da han scorede et sent sejrsmål. Men angriberen frygtede, at målet ikke fik lov til at stå.

Det tog også mere end et minut for VAR at konstatere, at der hverken var offside eller andre regelbrud, og først der begyndte Jonas Wind at juble, efter at han var trisset op til midterlinjen.