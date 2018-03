Jonas Knudsen: Jeg har grebet min VM-chance

Han mener derfor også, at han greb chancen for at spille sig ind i VM-truppen, da han spillede sin første landskamp i tre og et halvt år.

- Jeg vil sige, at jeg kom tættere på VM. I og med jeg fik chancen fra start, så har der også været noget, som landstræneren har villet se, ellers får man ikke bare lige chancen.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med det indtryk, jeg har leveret. Jeg har ventet på den chance, og jeg har trænet hårdt for at få den igen. Man kan sige, at jeg er kommet lidt fra baghjul, siger Ipswich-backen.

Umiddelbart er han i konkurrence med Riza Durmisi og Nicolai Boilesen om én plads i VM-truppen. Jens Stryger Larsen ligner Åge Hareides foretrukne venstre back, men nordmanden jagter et venstrebenet supplement.

Jonas Knudsen anser sig selv som en stærk defensiv back, og derfor var det gunstigt at få chancen for at vise sig frem mod et velspillende chilensk landshold.

- Det var en fed udfordring. Det er altid fedt at stå over for gode spillere og teste sig selv af på sådan et niveau. Jeg koncentrerede mig om at komme ind i kampen og vinde et par dueller og så bygge på derfra.

- Det var perfekt for mig at få chancen i den her kamp. Chile passer også godt til den måde, som jeg spiller på. Jeg er en defensiv back, som gerne vil komme med frem, men som back tænker jeg først defensivt.

- Det blev jeg også testet mere i, end jeg ville være blevet mod Panama. Til VM har vi forskellige modstandere med en forskellig spillestil, så der skal være forskellige typer, siger Jonas Knudsen.

Det var første gang, at den tidligere Esbjerg-spiller startede inde på landsholdet.

- Selvfølgelig var der lidt kriller i maven, men det handlede om at finde det rigtige spændingsniveau, siger han.

Landstræner Åge Hareide er også tilfreds med det, som han har set fra Jonas Knudsen.

- Jonas har mange gode egenskaber, og han kaster blandt andet rigtig langt. Det kan blive nyttigt. Vi holder fortsat øje med ham, og så må vi se, hvordan det ser ud, siger Hareide.

Mens Knudsen fik hele kampen mod Chile på venstre back, fik konkurrenten Riza Durmisi kun 23 minutter i torsdags mod Panama.

Det skal man dog ikke lægge noget i, siger Hareide, som påpeger, at han kender Riza Durmisi bedre fra tidligere, end han kender Jonas Knudsen.

Landstræneren fortæller også, at han gerne ville have set Nicolai Boilesen på venstre back, men at han ikke vil fjerne ham fra et velfungerende centerforsvar med Simon Kjær.