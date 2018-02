Jon Dahl Tomasson forlænger aftale som Hareide-assistent

Jon Dahl Tomasson vil gerne være med til at forløse det store potentiale, han ser i de nuværende landsholdsspillere.

- Det at arbejde med store kampe og med Danmarks bedste spillere er et utroligt privilegium og et spændende arbejde, som jeg meget gerne vil fortsætte med.

- Jeg synes, vi har en både homogen og talentfuld trup, som vi også har fået vist i den seneste VM-kvalifikation. Jeg vil meget gerne være med til efter VM at bygge videre på holdets potentiale og den positive VM-kvalifikation, siger han.

Som aktiv scorede han 52 mål i 112 landskampe. Hans sidste scoring i landsholdstrøjen fandt sted under VM i 2010.

Siden tvang en skade ham til at indstille sin aktive fodboldkarriere for i stedet at gå trænervejen. Han har været cheftræner for de to hollandske klubber Excelsior og Roda samt assistenttræner i Vitesse, inden han tiltrådte i DBU i 2016.

Landsholdet samles halvanden uge i marts, før de møder ind til de afsluttende VM-forberedelser fra slutningen af maj.