Jørgensen tæller kalorier for at komme i topform i Feyenoord

Søndag scorede Nicolai Jørgensen sit andet mål for Feyenoord, og ifølge fodboldspilleren selv er det en markant livsstilsændring, der bringer ham tilbage for klubben.

Nicolai Jørgensen har ændret sin livsstil for at komme tilbage i topform i den hollandske liga efter skader.

Efter skader og måltørke er Nicolai Jørgensen igen ved at finde formen.

Søndag scorede han sit andet mål for Feyenoord i denne sæson, og ifølge fodboldspilleren selv er det en markant livsstilsændring, der bringer ham tilbage for klubben.

- Hele mit liv har ændret sig. Jeg vejer 84 kilo og har tabt mig fem kilo. Jeg har ændret min kost, men også min daglige rytme. Jeg overvåger endda min søvn og har det godt med det, siger Nicolai Jørgensen til det hollandske medie Algemeen Dagblad.

Den tidligere FC København-spiller erkender, at det var nødvendigt med store ændringer efter en længere periode med skader.

- Jeg vil gerne holde formen i en længere periode, så der skulle ske noget. Jeg tæller hver en kalorie, siger han til det hollandske dagblad.

Dog mangler Jørgensen ifølge ham selv stadig lidt for at komme i topform.

- Cirka ti procent (fra at være i topform, red.). Jeg har været ude i flere måneder, og det her var min tredje kamp på kort tid. Jeg giver alt, og jeg scorede mod Venlo og igen mod RKC.

Nicolai Jørgensen har spillet otte kampe for Rotterdam-klubben i denne sæson. Forrige søndag scorede han sit første mål i sæsonen, der blev fulgt op med andet mål søndag.

At Nicolai Jørgensen har været længe om at komme i gang, skyldes primært, at han indledte sæsonen med en knæskade. Først for tre uger siden var han for første gang med i sit holds startopstilling.

Feyenoord har hårdt brug for en angriber i målform efter en skuffende sæsonstart.

Inden søndagens kamp, hvor Nicolai Jørgensen var med til at vende kampen mod bundholdet RKC Waalwijk til en 3-2 sejr efter at have været bagud med to mål, havde klubben kun hentet fire sejre i 12 kampe.