Jønsson og oprykkeren Cádiz choksejrer over Real Madrid

Det er første gang nogensinde, at Cádiz på udebane slår Real Madrid.

Dermed fortsætter en god sæsonstart for holdet, der sidste sæson rykkede op fra den næstbedste spanske række. Klubben ligger med lørdagens sejr nummer to i La Liga med ti point efter seks kampe.

Real Madrid indtager førstepladsen med samme antal point og kampe.

Anthony Lozano stod for kampens eneste mål efter godt et kvarters spil. Han blev spillet fri bag Madrid-forsvaret og lobbede den over målmand Thibaut Courtois, der fik en arm på bolden, men ikke kunne forhindre scoringen.

Forhåndsfavoritterne fra Real Madrid pressede på for at få hul på målscoringen, men det lykkedes ikke for alvor at blive farlige.

Jens Jønsson blev skiftet ud efter 86 minutters spil.

Den 27-årige dansker er denne sæson skiftet fra tyrkiske Konyaspor til Cádiz. Han spillede i danske AGF fra 2011 til 2017.

Tidligere lørdag løb Sevilla også ind i en skuffelse, da det blev til et 0-1-nederlag ude mod Granada. Sevilla fik rødt kort i slutningen af første halvleg.

Atlético Madrid vandt 2-0 ude over Celta Vigo på scoringer af Luis Suárez og Yannick Carrasco.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor blev skiftet ind for Celta med knap en halv time tilbage af opgøret.