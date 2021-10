Joakim Mæhle sparker Danmark til VM

VM-billetten blev sikret med en 1-0-sejr over Østrig efter et mål af den evigt farlige wingback Joakim Mæhle i det 53. minut.

Målet fik taget til at lette i Parken, selv om kampens aktører på daværende tidspunkt ikke havde sørget for den store underholdning.

Begge hold spillede i et lavt tempo og med mange fejl, og var det ikke for kampens store betydning, ville det på mange måder være en landskamp til glemmebogen.

Ud over Mæhles fuldtræffer, der blev scoret på godt forarbejde af Thomas Delaney, var det småt med chancer.

Før pausen havde Andreas Skov Olsen en mulighed fra nært hold, mens Martin Hinteregger stod for østrigernes eneste nævneværdige forsøg i kampen, da han headede over mål efter en dødbold.

Der var stor jubel, da opgøret blev fløjtet af. Tilskuerne, spillertruppen og trænerteamet fejrede sejren i Parken, og landstræner Kasper Hjulmand måtte smide jakken, efter at han blev udsat for et bagholdsangreb og fik hældt øl ud over sig.

Der skal dog mere end udsigten til en tur på renseri til at fjerne smilet fra en stolt og glad landstræner.

- På vegne af dansk fodbold er det værd at knibe sig i armen. For alle, der er involveret i dansk fodbold hele vejen rundt, fra nord til syd, fra øst til vest. Der er så mange, der har andel i det her. Det skal vi virkelig glæde os over. Vi skal nyde det her øjeblik, siger Hjulmand.

I omklædningsrummet fik de danske spillere nogle dåseøl, men umiddelbart var der ikke lagt op til nogen nattelang fejring midt i en fodboldsæson, der konstant byder på nye opgaver.

- Jeg ved ikke, hvordan vi skal fejre det, siger Thomas Delaney.

Til gengæld slår midtbanekrigeren uopfordret fast, hvad der er hans nye mål for fremtiden. Han vil være verdensmester.

- Lige nu har vi en tro på, at vi ikke kan blive slået. Vi spiller hver kamp for at vinde, og vi tager til slutrunden for at vinde. Det er en udansk ting at sige, siger Delaney.

- Vi har et vanvittig dygtigt landshold, og bredden er utrolig. Alt er gået op i en højere enhed det sidste års tid.

Med en målscore på hele 27-0 i VM-kvalifikationen har der i langt de fleste kampe været klasseforskel. Og ved sommerens EM nåede Danmark helt frem til en semifinale. Det gør også landstræneren optimist.

- Det er svært at beskrive, hvad vi samlet har gjort i de her otte kampe i VM-kvalifikationen oveni sommerens EM.

- Det er svært at beskrive, hvor suverænt det egentlig har været, og hvor høj kvalitet der har været.

- Vi har scoret sindssygt mange mål, og vi har stort set ikke haft et skud på mål imod os. Jeg tror, der har været fire skud på mål i de otte kampe. Og vi har holdt nullet, siger Hjulmand.

Allerede onsdag tager han hul på VM-forberedelserne. Der forestår dog også to nu lidt mindre vigtige kvalifikationskampe mod Færøerne og Skotland i november.