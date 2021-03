Joachim Löw stopper som tysk landstræner efter EM

Joachim Löw træder tilbage som fodboldlandstræner for Tyskland efter sommerens EM-slutrunde.

Det bekræfter Det Tyske Fodboldforbund, DFB, tirsdag på sin hjemmeside.

Den oprindelige aftale med Löw løb til VM i 2022, men samarbejdet ophører nu før tid. Det er en beslutning, Löw selv har taget, forklares det.

- Jeg tager dette skridt bevidst, fuld af stolthed og taknemmelighed, og jeg er stadig fuldt motiveret før det forestående EM, siger Löw til forbundets hjemmeside.

Löw har været landstræner siden august 2006. Dengang overtog han jobbet after Jürgen Klinsmann, som han havde været assistent for i de foregående to år.

- Jeg er stolt, fordi det for mig er meget specielt og en ære at arbejde for mit land. Og fordi jeg har arbejdet med de bedste fodboldspillere i landet i næsten 17 år og støttet dem i deres udvikling, siger Löw.

I den snart 15 år lange periode som landstræner er det blevet til både op- og nedture, og den seneste periode har ikke været specielt succesrig.

Højdepunktet opnåede 61-årige Löw, da han førte Tyskland til VM-guld i 2014 i Brasilien. Det blev desuden til VM-bronze i både 2006 og 2010.

Ved VM i 2018 endte slutrunden i Rusland som en tysk fiasko, da Löws tropper røg ud allerede efter det indledende gruppespil.

Löw var også udsat for kritik, da Tyskland tabte med hele 0-6 til Spanien i en Nations League-kamp i november sidste år.

Fritz Keller, der er præsident i det tyske forbund, er glad for, at Löw allerede nu giver besked om, hvad der skal ske i fremtiden, så der kan findes en afløser.

- Det faktum, at han på et tidligt tidspunkt informerede os om sin beslutning, er meget anstændigt. Han giver os i DFB den nødvendige tid, siger Keller.

Tyskland er ved sommerens EM i indledende gruppe med Frankrig, Portugal og Ungarn. Tyskerne er blandt EM-værterne og spiller sine gruppekampe i München.